1 Mit frischem Schwung für Esslingen: die neuen Mitglieder des Jugendgemeinderats mit Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Die Kandidaten für den neuen Jugendgemeinderat der Stadt Esslingen stehen fest: 20 junge Leute werden am Mittwoch, 8. November, von Oberbürgermeister Matthias Klopfer vereidigt. Sie wollen jungen Schwung in die altehrwürdige Neckarstadt bringen.















Link kopiert

Das junge Esslingen hat gewählt – der neue Jugendgemeinderat steht. Das 20-köpfige Gremium wird am Dienstag, den 8. November, durch Oberbürgermeister Matthias Klopfer vereidigt. Am Wochenende vom 12. und 13. November steht nach Angaben von Oliver Appelt, der innerhalb der Esslinger Stadtverwaltung für den Jugendgemeinderat zuständig ist, ein Einführungsworkshop an.

30-Prozent-Marke wurde geknackt

Platt, aber zufrieden – so beschreibt Oliver Appelt seinen Gemütszustand nach den anstrengenden Wahlwochen. Froh stimmt den städtischen Mitarbeiter die Wahlbeteiligung. Die 30-Prozent-Marke sei mit 30,08 Prozent geknackt und damit der Wert des letzten Urnengangs im Jahr 2019 wieder erreicht worden. Von den 5376 Stimmberechtigten hatten 1617 junge Erwachsene ihr Kreuz gemacht, nur 17 Stimmzettel waren ungültig. „Es war auf jeden Fall richtig, die Wahlen des Jugendgemeinderats im letzten Jahr wegen Corona auf dieses Jahr zu verschieben und somit die Legislaturperiode um ein Jahr zu verlängern.“

Zufrieden stimmt Appelt auch die Anzahl der Kandidierenden. 39 Schülerinnen und Schüler haben sich auf die 20 zu vergebenden Sitze im Gremium beworben. „Das ist eine stolze Anzahl.“ Der jüngste Jugendgemeinderat ist Jonathan Guo mit 14 Jahren, der älteste ist Moritz Karg mit 19 Jahren. Von den fünf nochmals kandidierenden Mitgliedern des alten Jugendgemeinderats haben mit Felix Haug und Erige Gasmi nur zwei einen Wiedereinzug geschafft.

Unsere Empfehlung für Sie 25 Jahre Jugendgemeinderat Esslingen Keine Politik im Abseits Sie sollen ein Sprachrohr der Jugend sein und Anliegen ihrer Altersgenossen zur Sprache bringen. Der Jugendgemeinderat Esslingen spricht seit 25 Jahren Klartext. Die Vorsitzende Helin Cengiz und Philip König als Mann fast der ersten Stunde berichten.

Werbung für die Wahl wurde laut Oliver Appelt an allen weiterführenden Schulen gemacht. Dennoch war die Wahlbeteiligung an den Gymnasien am höchsten. Die meisten Wählerinnen und Wähler kamen vom Schelztor-Gymnasium, dem Theodor-Heuss-Gymnasium und dem Mörike-Gymnasium. Fleißig gewählt wurde aber auch an der Realschule Oberesslingen und der Zollberg-Realschule.

Die Schularten der 39 Kandidierenden wurden laut Oliver Appelt nicht abgefragt und erfasst: „Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Kandidatinnen und Kandidaten Gymnasiasten sind.“

Sorgen angesichts des Ukraine-Krieges

Das frisch gewählte Parlament wird seine Arbeit rasch aufnehmen. Die Themen werden laut Oliver Appelt auch bei dem Einführungsworkshop für die Neugewählten am Wochenende vom 12. und 13. November im Alten Rathaus abgesteckt. Laut einer aktuellen Umfrage der Bertelsmann-Stiftung machen sich junge Erwachsene in Deutschland vor allem Sorgen wegen des Ukraine-Krieges und des Klimawandels, während Corona sie weniger umtreibt.

Ob die Jugendgemeinderäte in Esslingen diese Trendthemen lokalisieren und sie sich die Lage der Flüchtlinge aus der Ukraine oder den Umweltschutz in der Neckarstadt auf ihre Fahnen schreiben, wird sich dann zeigen. Doch sie können auf jeden Fall jungen Schwung in die altehrwürdige Neckarstadt bringen.

Der Jugendgemeinderat Esslingen

Gewählte

Bestellt wurden in den neuen Jugendgemeinderat Burak Kahraman, Jonathan Guo, Erige Gasmi, Sarullah Tajik, Tryfonas Dionysopoulos, Muni Zhong, Zehra Özdogan, Ard Ajdini, Melinda Novak, Felix Haug, Hannes Wangler, Sarah Block, Fatima Eser, Süeda Atik, Alma Nebe, Christian Spiegel, Moritz Karg, Lotta Raven, Alara Cengiz und Giuseppe Esposito.