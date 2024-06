1 Plochingens Bürgermeister Frank Buß will keine Zeit verlieren. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Die neuen Gemeinderäte kommen nicht gleich zum Zuge, wie zwei Beispiele aus dem Kreis Esslingen zeigen. Bei einigen geht es im Juli los, andere müssen sich bis in den Herbst gedulden.











Bevor der Blick nach vorne geht, wendet es sich an vielen Orten noch einmal kurz zurück. So in Plochingen: Ende des Monats werden Stadträte, die aus dem Gemeinderat ausscheiden, in der Stadthalle feierlich verabschiedet. Geladen dazu hat Bürgermeister Frank Buß.