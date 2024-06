Wahlen 2024: Warum Esslingen sich beim Auszählen so viel Zeit nahm

1 Eine Wahlhelferin zeigt, in welche Urne die Briefumschläge kommen. Nach der Schließung der Wahllokale ging es an die Auszählung. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Die Stadt Esslingen ist Rekordhalterin: Keine Kommune in Baden-Württemberg brauchte für das Auszählen der Stimmen für den Gemeinderat so lange. Warum?











Das Auszählen der Stimmen für die Gemeinderatswahl dauerte in Esslingen länger als in jeder anderen Stadt oder Gemeinde in Baden-Württemberg. Dafür gibt es jetzt auch eine Begründung, die allerdings eher allgemein gehalten ist. „Qualität geht bei uns immer vor Schnelligkeit“, sagte der Sprecher Niclas Schlecht. Wie viele andere Städte und Gemeinden auch zählte Esslingen am Sonntag die Europawahl, am Montag die Kreistagswahl und am Dienstag die Gemeinderatswahl aus.