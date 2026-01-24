Wahl Stuttgarter/in des Jahres: Die Kranken-Beraterin – Daniela Köder Yangyuoruk

1 Nominiert für den Ehrenamtspreis: Daniela Köder Yangyuoruk_ Foto: Ingo Dalcolmo

Bis 2. Februar können Leser online über die Stuttgarter des Jahres 2025 abstimmen. Daniela Köder-Yangyuoru ist an Long-Covid erkrankt und unterstützt Menschen mit diesem Leiden.











Daniela Köder Yangyuoruk kann das Haus nicht mehr verlassen und sich nur in einem abgedunkelten Raum aufhalten. Sie leidet, verursacht durch Covid, an einer schweren neuroimmunologischen Erkrankung. Dennoch ist sie von ihrem Krankenbett aus aktiv – ausschließlich online.

Als Ärztin kann sie nicht mehr praktizieren, doch sie unterstützt Menschen, die ebenfalls durch Corona schwer erkrankt sind. Sie vertritt deren Interessen in vielfältiger Hinsicht. Unter anderem berät sie über das Longcovid Netzwerk Stuttgart Ratsuchende. Zudem ist sie in der Selbsthilfegruppe über Fatigatio e.V. aktiv sowie in verschiedenen Social Media Foren.

Im Mai 2025 hat sie eine Liegenddemo organisiert. Patin Mareike-Tamara Müller schlägt sie vor, weil Andrea Köder-Yangyuoru zeige, wie viel ein Einzelner bewegen könne, auch wenn seine Kräfte begrenzt sind.

