Wahl-Stuttgarter holt Gold: Bernd Mlady und Raphael Kopp – zwei überragende Radball-Weltmeister
1
Ekstase in der EWS-Arena: Raphael Kopp (li.) und Bernd Mlady, die alten und neuen Radball-Weltmeister. Foto: Baumann/Julia Rahn

Sieben Spiele, sieben klare Siege: Bei der Weltmeisterschaft in Göppingen werden die Radballer Bernd Mlady und Raphael Kopp ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht.

Sie waren die großen Favoriten – und sie wurden dieser Rolle vollauf gerecht. Radballer Bernd Mlady, der in Stuttgart wohnt, gewann mit seinem Partner Raphael Kopp in Göppingen den WM-Titel. Wie überlegen das deutsche Duo war, das sich bereits am Ende der ersten gemeinsamen Saison 2024 in Bremen Gold geholt hatte, zeigt ein Blick auf die Ergebnisliste: Der Titelverteidiger gewann alle sieben Spiele deutlich, im Finale gab es nach einem 0:1-Rückstand noch einen klaren 6:2-Erfolg gegen Österreich. „Es war ein geiles Turnier von uns“, sagte Mlady, „Raphael war im Tor fast unüberwindbar, nach vorne haben wir sehr viel Druck gemacht.“

