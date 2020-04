Washington (dpa) - Das wird ein langer Wahltag! In den Vereinigten Staaten von Amerika wird heute ein neuer Präsident oder eine Präsidentin gewählt: entweder Donald Trump oder Hillary Clinton. Viele Amerikaner gehen zum Wählen in ein Wahllokal in ihrem Bundesstaat. So heißen die Bundesländer in den USA. Wenn die Lokale schließen, ist es bei uns meist schon mitten in der Nacht. Auch innerhalb der USA gibt es verschiedene Zeitzonen, weil das Land so groß ist und die Bundesstaaten in unterschiedlichen Zeitzonen liegen. Wenn es etwa an der Ostküste zwölf Uhr mittags ist, ist es an der Westküste erst neun Uhr morgens. Die Wahllokale an der Ostküste des Landes schließen also schon einige Stunden früher als die im Westen.

Um Präsident zu werden, müssen die Kandidaten in möglichst vielen Bundesstaaten die meisten Stimmen bekommen. Welcher Kandidat in welchem Staat gewinnt, wird nach und nach bekannt gegeben. „Es wird von Osten nach Westen gewählt“, sagt ein Wahl-Experte. Das erste Ergebnis aus einem Wahllokal kommt meist aus dem Ort Dixville Notch (gesprochen: dicks­will notsch). Dort leben nur ein paar Menschen. Wenn das letzte Wahllokal in den USA schließt, ist bei uns schon früher Morgen. Bis wir endgültig wissen, wer die Wahl gewonnen hat, kann es auch dann noch dauern. „Bei US-Präsident Obama war es 2012 sehr schnell klar, dass er gewonnen hat“, sagt ein Experte. „Dieses Mal könnte es knapper werden.“

