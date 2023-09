1 Roland Klenk wird im kommenden Frühjahr seinen Schlüssel zum Rathaus in Leinfelden abgeben. Foto: Caroline Holowiecki

Die Bewerbungsfrist läuft an: Das Interesse an dem Oberbürgermeisterposten in Leinfelden-Echterdingen ist groß. Wer schon kandidiert und wer es noch tun könnte.











Wer wird künftig auf dem Chefsessel im Rathaus von Leinfelden-Echterdingen sitzen? Diese Frage wird frühestens am 3. Dezember beantwortet werden. Und zwar von den wahlberechtigten Menschen dieser Stadt, die an diesem Tag ihr Kreuz an der für sie jeweils richtigen Stelle machen werden. Fest steht: Im Frühjahr 2024 und damit kurz vor seinem 72. Geburtstag will Roland Klenk seine Aufgaben in jüngere Hände legen. Klar ist auch: An diesem Samstag, 16. September, beginnt die Bewerbungsfrist für jenen Posten, den der Christdemokrat und Jurist seit Anfang 2002 inne hat. Die Stelle wird dann im Staatsanzeiger ausgeschrieben sein. Bis zum 6. November können sich alle Interessierten darauf bewerben.