Wahl in Kirchheim

Der Kirchheimer Bürgermeister Günter Riemer nimmt seine dritte Amtszeit in Angriff. Der Gemeinderat hat ihm den Vorzug vor Susanne Mehlis, der Leiterin des Stadtplanungsamts Nürtingen, gegeben.

Kirchheim - Günter Riemer (59) wird weitere acht Jahre im Kirchheimer Rathaus als Erster Beigeordneter und Stellvertreter des Oberbürgermeisters Pascal Bader für alle Fragen rund um Bauen, Planen, Sicherheit und Ordnung zuständig sein. Der Amtsinhaber hat sich am Mittwoch in der Kirchheimer Stadthalle gegen seine Herausforderin, Susanne Mehlis, durchgesetzt. Während Riemer 18 Stimmen auf sich vereinigte, wollten 16 Stadträtinnen und Stadträte den Wechsel im Baudezernat. Sie gaben der Leiterin des Stadtplanungsamts in Nürtingen ihre Stimme.