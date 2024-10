Wahl in den USA: Zwei Drittel sehen Donald Trump als Gefahr für Beziehungen

Wahl in den USA

1 Laut einer YouGov-Umfrage erwarten zwei Drittel der Deutschen eine Verschlechterung der Beziehungen zu den USA, wenn Trump die Wahl gewinnen sollte. Foto: Getty Images via AFP/MARIO TAMA

Was bedeutet die US-Präsidentenwahl am 5. November für die deutsch-amerikanischen Beziehungen? Eine Umfrage bringt eine klare Antwort.











Fast zwei Drittel der Deutschen erwarten eine Verschlechterung der deutsch-amerikanischen Beziehungen, wenn Donald Trump US-Präsident wird. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa vertraten 62 Prozent diese Auffassung. Nur 10 Prozent meinen, dass sich das Verhältnis Deutschlands zu den USA verbessern wird, wenn der Republikaner Trump die Wahl gewinnt. 19 Prozent erwarten, dass es etwa gleich bleibt.

Sollte die Demokratin Kamala Harris Präsidentin werden, erwarten dagegen nur 9 Prozent eine Verschlechterung der Beziehungen. 35 Prozent meinen, das Verhältnis der beiden Nato-Partner würde sich eher verbessern. 44 Prozent gehen davon aus, dass es etwa gleich bleiben würde.

In den USA wird am 5. November ein neuer Präsident gewählt. Der jetzige Staatschef Joe Biden wird wahrscheinlich am kommenden Freitag mit einer Woche Verspätung zu einem Abschiedsbesuch nach Deutschland kommen. Eigentlich war der für vergangenen Freitag geplant, er wurde dann aber wegen des Hurrikans „Milton“ verschoben.