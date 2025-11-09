Wahl in Bempflingen: Überraschend deutlich – Frank Lindner gewinnt Bürgermeisterwahl

1 Frank LIndner ist neuer Bürgermeister von Bempflingen. Foto: privat

Mit fast 70 Prozent der Stimmen gewann der 43-jährige Frank Lindner die Bürgermeisterwahl in Bempflingen klar vor seinen vier Mitbewerbern.











Link kopiert

Frank Lindner ist der neue Bürgermeister der Gemeinde Bempflingen. Der 43-Jährige Verwaltungsleiter im Hochbauamt der Stadt Stuttgart wird damit Nachfolger von Bernd Welser, der nicht mehr kandidierte. Lindner setzte sich gegen vier Mitbewerber durch. Mit 1255 Stimmen und damit einem Anteil von 69,3 Prozent fiel das Ergebnis überraschend deutlich aus.

Daniel Hentschel kam auf Platz zwei (17,73 Prozent, 321 Stimmen). Dann folgten Thorsten Feisthammel (5,63 Prozent, 102 Stimmen), Bernhard Frasl (4,47 Prozent, 81 Stimmen) und Daniel Friesch (46 Stimmen, 2,54 Prozent). Lindner zeigte sich vom Wahlergebnis überwältigt. 1820 von 2751 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Das entspricht einer Beteiligung von 66,16 Prozent.

Der langjährige Schatzmeister des CDU-Gebietsverbands Nürtingen-Neuffener Tal trat bei der Wahl als unabhängiger Kandidat an. Er ist in Großbettlingen aufgewachsen und wohnt mit seiner Frau und dem Sohn in Hülben. Nach Schreinerlehre, Ausbildung zum Mediengestalter und einem Verwaltungsstudium ging er zur Stadt Stuttgart. Dort ist er als Verwaltungsleiter des Hochbauamts tätig. Nach der Wahl zeigte sich Lindner überwältigt vom Wahlergebnis, das gegen 18.45 Uhr verkündet wurde. Der Musikverein Bempflingen umrahmte die Veranstaltung vor dem Rathaus. Bempflingen hat 3300 Einwohner.

Bernd Welser trat nach 16 Jahren nicht mehr an

Bernd Welser ist noch bis Februar 2026 im Amt. Dann tritt sein Nachfolger Lindner den Dienst an. Welser war 16 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde, davor war er elf Jahre Verwaltungschef in Schlat im Kreis Göppingen. Er hätte noch eine eine volle Amtszeit von acht Jahren absolvieren können, bevor er ins Rentenalter kommt. Im Februar hatte er aber angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen.