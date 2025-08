Wahl in Bempflingen: Ex-Dirigent will Bürgermeister in Bempflingen werden

Ex-Dirigent will Bürgermeister in Bempflingen werden

1 Der Musikverein-Vorsitzende Thorsten Feisthammel (vorne links) tritt in Bempflingen als parteiloser Bürgermeisterkandidat an. Bis vor zwei Jahren war er in der CDU aktiv. Foto: NZ-Archiv

Thorsten Feisthammel hat bis vor kurzem im Bempflinger Musikverein den Taktstock geschwungen. Künftig will der parteilose Bewerber mit CDU-Vorgeschichte die Gemeinde leiten.











Für die Bempflinger Bürgermeisterwahl am 9. November gibt es einen zweiten Kandidaten: Der 41-jährige Thorsten Feisthammel wirft seinen Hut in den Ring gegen einen Bewerber, der seine Kandidatur angemeldet hat, bislang aber noch anonym bleiben will. Feisthammel lebt in Metzingen, hat aber enge Verbindungen nach Bempflingen. Er ist Vorsitzender des Musikvereins, dessen Stammkapelle er seit 2007 bis vor kurzem dirigierte. Im Mai reichte er den Taktstock an seinen Nachfolger Felix Burk weiter.

Im Hauptberuf ist Feisthammel Filialleiter eines Möbelunternehmens. Bis vor wenigen Jahren war der Vater zweier Kinder im Stadtverband Metzingen und im Kreisverband Reutlingen der CDU aktiv. In Bempflingen tritt er als parteiloser Kandidat an.

Bürgermeister Bernd Welser wird nicht mehr in Bempflingen kandieren

Ob es bei zwei Bewerbern bleibt, ist zumindest keine Zeitfrage: Noch bis 14. Oktober können sich weitere Kandidatinnen oder Kandidaten aufstellen lassen. Amtsinhaber Bernd Welser ist noch bis 1. Februar 2026 Bürgermeister. Bernd Welser hat bereits vor einigen Monaten lassen, dass er nicht mehr kandidieren wird.