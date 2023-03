1 Simon Schmid Foto:

Bei der Bürgermeisterwahl in Baltmannsweiler wird der Amtsinhaber klar wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung liegt am Sonntag bei 34,1 Prozent.















Link kopiert

Für weitere acht Jahre wurde Simon Schmid am Sonntag als Bürgermeister von Baltmannsweiler wiedergewählt. Der 43-jährige Amtsinhaber stand als einziger Kandidat auf dem Stimmzettel, weitere Bewerbungen waren bei der Gemeindeverwaltung nicht eingegangen. 98,3 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme für den Amtsinhaber ab. Schmid ist Diplom-Verwaltungswirt und arbeitete vor seiner Wahl zum Rathauschef in der Schurwaldgemeinde unter anderem in der Esslinger Kreisverwaltung und in der Nürtinger Stadtverwaltung, wo er als persönlicher Referent der Kulturbürgermeisterin tätig war.

In der 5600 Einwohner zählenden Kommune sind 4490 Personen wahlberechtigt, die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 34,1 Prozent. Bei der vorigen Bürgermeisterwahl in Baltmannsweiler im Jahr 2015 hatten noch 57,7 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Damals war der Amtsinhaber Martin König nicht erneut angetreten; er hatte seine Bewerbung wenige Wochen vor der Wahl zurückgezogen.

Im Schnitt liegt die Beteiligung bei Bürgermeisterwahlen im Südwesten bei 44 Prozent. Dies hat das Statistische Landesamt für die Jahre 2010 bis 2017 ermittelt. Die höchsten Werte würden erzielt, wenn die Wahl mit einer Landtags- oder Bundestagswahl zusammenfällt. Im Kreis Esslingen lag die Beteiligung bei den jüngsten Wahlen im Januar in Oberboihingen bei 45,2 Prozent, im Oktober in Schopfloch bei 48,4 Prozent.