Wahl in Altbach: Duell um das Bürgermeisteramt – Wahlforum am 30. September

Um den Chefsessel in Altbachs Rathaus gibt es einen Zweikampf: Sebastian Flörchinger fordert Amtsinhaber Martin Funk heraus. Kommende Woche stellen sie sich Fragen aus der Bürgerschaft.











An der Konstellation für die bevorstehende Altbacher Bürgermeisterwahl hat sich seit Ende Juli nichts mehr geändert: Am Sonntag, 19. Oktober, kommt es zu einem Duell um den Chefsessel im Rathaus. Neben Amtsinhaber Martin Funk, der nach acht Jahren an der Verwaltungsspitze seine Wiederwahl anstrebt, hat sich auch Sebastian Flörchinger für den Führungsposten beworben. Am 30. September stellen sich die Kandidaten bei einer Veranstaltung mit Kandidatenvorstellung auch den Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

Weitere Kandidatinnen oder Kandidaten hatten sich bis zum offiziellen Bewerbungsschluss am vergangenen Montagabend nicht gefunden. Wer auf dem Stimmzettel an erster Stelle stehen wird, entscheidet der Gemeindewahlausschuss per Losverfahren. Ein solches ist notwendig, da die Unterlagen der beiden Bewerber zeitgleich eingegangen sind.

Altbacher Amtsinhaber Funk betont seine Erfahrung und Erfolge

Martin Funk will seine Arbeit als Altbacher Rathauschef gerne fortsetzen. Foto: privat

Für Funk, der auch für die SPD im Kreistag sitzt, geht es darum, „weiterhin Verantwortung zu übernehmen und Altbach sicher in die Zukunft führen“. Sein Motto, wie auch auf seiner Internetseite zu lesen ist, lautet daher: „Viel erreicht. Noch viel vor!“. Der 42-Jährige setzt nach eigenem Bekunden auf „fundiertes Fachwissen und praktische Erfahrung“. Er kenne die Abläufe, die Anforderungen und die Möglichkeiten dieses Amtes aus erster Hand.

„Gemeinsam mit dem Gemeinderat und einem starken Team in der Verwaltung haben wir wichtige Projekte auf den Weg gebracht“, betont Funk und nennt beispielhaft die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrmagazins zu einem gemeinsamen Standort mit dem DRK, den Ausbau der Kinderbetreuung sowie die Übernahme der Trägerschaft für die Kitas.

Altbach stehe aus seiner Sicht vor wichtigen Weichenstellungen, „weshalb ich mit Weitblick, Verantwortungsbewusstsein und einem offenen Ohr dafür sorgen möchte, dass unsere Gemeinde ein lebens- und liebenswerter Ort für alle Generationen bleibt“, wirbt er für sich.

Herausforderer Flörchinger will Altbach mit Haltung führen

Sebastian Flörchinger möchte für frischen Wind in Altbach sorgen. Foto: Anita Kraemer/oh

Sebastian Flörchinger, der ebenfalls 42 Jahre alt ist und als Teamleiter im Bereich IT und Digitalisierung bei einem großen Automobilunternehmen arbeitet, nennt Altbach „einen wunderbaren Ort, der bereit dafür ist, gemeinsam noch besser zu werden“. Er wolle mit der Bevölkerung, dem Gemeinderat und der Verwaltung anpacken und mit Klarheit, Energie und Pragmatismus Altbachs Zukunft gestalten.

Es gehe ihm darum, unterschiedliche Anliegen ernst zu nehmen, sorgfältig abzuwägen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden. Auch für Flörchinger steht „unsere Gemeinde vor wichtigen Entscheidungen“. Um diese treffen zu können, brauche es „eine moderne, bürgernahe Verwaltung, Führung mit Haltung, ein offenes Ohr für die Menschen – und eine Kommunikation, die ehrlich, verständlich und verbindend ist“.

Flörchinger, der seiner Homepage den Titel „Für Altbach. Mit Herz, Verantwortung und Weitsicht“ gegeben hat, will „sich als Führungskraft mit Personalverantwortung in den Dienst unserer Gemeinde stellen, um wirklich etwas zu bewegen“.

Kandidatenvorstellung mit Fragerunden am 30. September

Eine gute Gelegenheit, die beiden Bürgermeister-Kandidaten kennenzulernen, bietet die öffentlichen Kandidatenvorstellung mit Fragerunde, die am Dienstag, 30. September, um 19 Uhr in der Altbacher Gemeindehalle beginnt. Moderiert von der stellvertretenden EZ-Redaktionsleiterin Greta Gramberg und Redakteur Sebastian Xanke werden die Bewerber an diesem Abend sich selbst und ihre Ziele vorstellen sowie ihre Haltung zu aktuellen Themen darlegen.

Vorab können Bürgerinnen und Bürger bereits Fragen an die Kandidaten einschicken per E-Mail an lokales@ez-online.de. Eine Auswahl davon wird am Veranstaltungsabend vom Moderatorenteam auf dem Podium gestellt.