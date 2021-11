1 Auf die Plochinger Finanzen schaut jetzt eine Frau: Barbara Fetzer. Foto: oh

Die 43-jährige Leiterin der Salacher Finanzverwaltung tritt in Plochingen die Nachfolge des langjährigen Kämmerers und Stellvertreters des Bürgermeisters Michael Hanus an. Mit 14 von 17 Stimmen lag sie klar vor ihren Mitbewerbern.















Plochingen - Der Abstand war mehr als deutlich. Vielleicht mögen bei den ebenfalls unbestrittenen Qualifikationen ihrer Mitbewerberin und ihres Mitbewerbers dann doch die weichen Faktoren ausschlaggebend gewesen sein, dass der Plochinger Gemeinderat am Dienstagabend die bisherige Salacher Kämmerin Barbara Fetzer zur neuen Beigeordneten für das Finanzwesen und Stellvertreterin des Bürgermeisters gewählt hat. So hat es jedenfalls der Plochinger Rathauschef Frank Buß formuliert. Die 43-jährige Leiterin der Finanzverwaltung in der Fils­talgemeinde, die in Gingen wohnt, hat bereits im ersten Wahlgang 14 von 17 möglichen Stimmen erreicht. Andreas Rommel (36) aus Notzingen, derzeit Amtsleiter der Finanzverwaltung in Schwaikheim, hat drei Stimmen erhalten. Während die Wolfschlugener Kämmerin Brigitte Ziegler (54) aus Kirchheim-Nabern leer ausging. Barbara Fetzer tritt damit die Nachfolge des langjährigen Kämmerers und Beigeordneten Michael Hanus an, der zum stellvertretenden Bürgermeister in der Großen Kreisstadt Bietigheim-Bissingen gewählt worden war.