Wahl im Kreis Esslingen: Schon drei Bewerber für Bürgermeisterposten in Bempflingen

1 Das Bempflinger Rathaus in der Metzinger Straße – wer wird hier künftig als Bürgermeister arbeiten? Foto: Gemeinde Bempflingen

Bempflingen, eine rund 3500 Einwohner zählende Gemeinde am äußersten Rand des Landkreises Esslingen, sucht einen neuen Bürgermeister. Der Posten ist begehrt: Noch bis zum Abend des 14. Oktober haben potenzielle Kandidaten die Möglichkeit, ihre Bewerbung im Rathaus von Bempflingen einzureichen – schon drei Aspiranten haben das getan.

Die Amtszeit von Bernd Welser (parteilos) endet am 2. Februar 2026. Nach 16 Jahren an der Spitze der Verwaltung soll für ihn Schluss sein. Der Mittfünfziger könnte zwar noch einmal eine volle Amtszeit von acht Jahren absolvieren, aber er wolle aus persönlichen Gründen nicht noch einmal kandidieren, teilte er dem Gemeinderat Anfang des Jahres mit. Seit dem 27. Juni nun sucht Bempflingen per Stellenanzeige einen Nachfolger.

Als erster Bewerber hat der 41-jährige Thorsten Feisthammel seinen Hut in den Ring geworfen. Er ist Vorsitzender des Bempflinger Musikvereins, dessen Stammkapelle er von 2007 an bis Mai vor kurzem dirigierte. Der Filialleiter eines Möbelunternehmens war einige Jahre im Stadtverband Metzingen und im Kreisverband Reutlingen der CDU aktiv, will aber als parteiloser Kandidat antreten.

Sie bringen Erfahrungen in der Kommunalpolitik und im Ehrenamt mit

Kommunalpolitische Erfahrungen kann Bernhard Frasl hingegen nicht vorweisen. Aber mit dem Ehrenamt kennt sich der Bempflinger, der als technischer Berater im Außendienst arbeitet, aus. Der 49-Jährige ist Vorsitzender des Bezirksimkervereins Nürtingen und war dreieinhalb Jahre zweiter Vorsitzender des Fördervereins der örtlichen Grundschule auf Mauern.

Als Dritter im Bunde hat jüngst Frank Lindner seine Kandidatur öffentlich gemacht. Der 43-Jährige ist in Großbettlingen aufgewachsen, wohnt in Hülben und ist als Verwaltungsleiter im Stuttgarter Hochbauamt tätig. Im Rennen um das Amt will der parteilose Kandidat mit seiner langjährigen Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung und in der Kommunalpolitik punkten.

Öffentliche Kandidatenvorstellung am 22. Oktober

Am Mittwoch, 22. Oktober, um 19 Uhr findet im Dorfgemeinschaftshaus Bempflingen eine Kandidatenvorstellung statt. Wie viele Bewerber sich der Öffentlichkeit vorstellen werden, steht noch nicht fest. Über die Zulassung entscheidet der Gemeindewahlausschuss am 15. Oktober. Falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht, findet am 30. November eine Stichwahl statt.