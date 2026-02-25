Waghäusel in Baden-Württemberg: Adolf-Hitler-Auftritt hat für AfD-Mann 20 Jahre später Folgen

1 Das etwa 20 Jahre alte Hitler-Video hat die Sache ins Rollen gebracht: Der ehemalige AfD-Lokalpolitiker ist während der Prüfung eines Parteiausschlusses selbst aus der AfD ausgetreten. Foto: privat

Er tritt als Adolf Hitler mit Hakenkreuz-Binde auf, ruft „Sieg Heil“. Ein altes Video hat für einen AfD-Mann aus dem Südwesten Konsequenzen. Jetzt ist er nicht mehr in der Partei.











Verstörende Szenen auf einem etwa 20 Jahre alten Video haben für einen AfD-Mann aus Baden-Württemberg späte Konsequenzen: Rouven Brechlin, bis kürzlich Lokalpolitiker der Rechtsaußen-Partei im Stadtverband Waghäusel-Philippsburg (Kreis Karlsruhe), betritt in einem offenbar stillgelegten Munitionsbunker der Bundeswehr ein Podium – und tritt dort als Adolf Hitler ans Mikrofon. „Ein Hoch auf den Führer, Sieg Heil“, ruft ein anderer aus dem Raum, die versammelte Menge antwortet „Sieg Heil“. Am Rednerpult hängt eine Hakenkreuz-Flagge, Brechlin selbst trägt Hitler-Bart, Scheitel-Frisur und am Arm seiner Uniform eine Hakenkreuz-Binde. Letztere tragen auch einige andere im Raum, manche sind mit Tarnkleidung der Bundeswehr zu sehen. Sogar Kinder sind auf der Aufnahme zu hören.