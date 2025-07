Waffenverbot in Bus und Bahn: Messer muss drei Handgriffe weit weg sein – diese Regeln gelten für Fahrgäste

1 Das Verbot soll gefährliche Situationen in öffentlichen Verkehrsmitteln verhindern. Foto: /Sven Simon

Wer eine Wanderung plant, ist eigentlich in der Region gut beraten, Bus und Bahn zu nutzen – so kann man gut eine Strecke gehen, ohne am Ende des Tages den Rückweg zum Parkplatz antreten zu müssen. Doch sind Wandersleute, die unterwegs auf Rucksackvesper statt Einkehr setzen, fortan gezwungen, doch wieder im Individualverkehr mit dem Auto zu fahren? „Seit bald 60 Jahren habe ich immer ein Taschenmesser dabei“, schreibt ein Leser unserer Zeitung. Ob Apfelschnitz oder Würstle beim Grillen anritzen: Das Klappmesser leistet stets gute Dienste. Nun fürchtet der Stuttgarter, Strafe zahlen zu müssen, wenn er es in der Bahn dabei hat. Ist diese Angst gerechtfertigt? Was bislang über die Regeln bekannt ist.

In der Stuttgarter City gilt schon länger ein Messerverbot. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Was ist verboten? Wie handelt die Polizei?