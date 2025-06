Wärmewende in Ostfildern: Weg zur Klimaneutralität – Studie für ein Wärmenetz in Nellingen

1 In Nellingen wird untersucht, ob ein Wärmenetz machbar ist. Auch der historische Ortskern wird eingebunden. Foto: Ines Rudel

Mit einer Machbarkeitsstudie für ein Wärmenetz in Nellingen bringt die Stadt Ostfildern die Wärmewende voran. Auch der historische Ortskern wird untersucht.











Link kopiert

Bei der kommunalen Wärmeplanung gibt die Stadt Ostfildern Gas. Nun haben die Kommunalpolitiker im Ausschuss für Technik und Umwelt eine Machbarkeitsstudie für ein Wärmenetz beschlossen. Eines der Gebiete, die untersucht werden, liegt in Nellingen und schließt die historische Mitte mit den Verwaltungsgebäuden im Klosterhof und den Wohngebäuden ein. Dort sind die Perspektiven für ein Wärmenetz vielversprechend.

Als eine der ersten Städte im Landkreis Esslingen hat Ostfildern die Wärmeplanung abgeschlossen. Nun geht es darum, die vorgeschlagenen Projekte möglichst zügig umzusetzen. Etwa 80 Prozent der Wärme, die in Ostfildern verbraucht wird, wird aus den fossilen Energieträgern Gas und Öl gewonnen. Fast drei Viertel des Bedarfs, der 2020 bei 350 Gigawattstunden lag, geht auf private Haushalte zurück. Das Ziel für die Wärmewende ist gesteckt. Bis 2040 strebt die Stadt klimaneutrale Wärmeversorgung an.

Ein Baustein sind kommunale Wärmenetze. Die Studie für den mit rund 11 000 Einwohnern größten Stadtteil Nellingen kostet etwas mehr als 135 500 Euro. Als Teil der Vorhaben zum Umgang mit dem Klimawandel und seinen Folgen, aber auch wegen der Verpflichtung der Stadt hat Ostfildern einen Wärmeplan erarbeitet, den der Gemeinderat vor etwa zwei Jahren beschlossen hat.

Fördergelder sind schon bewilligt

Eine Möglichkeit, die Wärmeversorgung zu bündeln und effektiver zu gestalten, sind zusammenhängende Netze. Wie Bürgermeister Michael Lübke im Ausschuss für Technik und Umwelt berichtete, wurden einige Gebiete in der Stadt identifiziert, die sich für Wärmenetze eignen. Laut dieser Untersuchung gehört dazu auch ein Quartier im Südwesten von Nellingen, einschließlich des historischen Ortskerns mit Wohnungen.

Ein Förderantrag an das Bundesamt für Wirtschaft ist bereits bewilligt, sodass die Stadt nun die Machbarkeitsstudie in Auftrag geben kann. Es geht darum, zu prüfen, ob und wie der Neubaus eines Wärmenetzes in Nellingen technisch möglich und auch wirtschaftlich finanzierbar ist. Mit dem Abschluss der Studie kann nach Lübkes Worten konkret beziffert werden, wie viele Wohneinheiten von einem Wärmenetz in diesem Gebiet profitieren könnten.