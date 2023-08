1 Die Technik des Stadtwerkegebäude in Leinfelden-Echterdingen beschreibt Stadtwerkechef Peter Friedrich als vorbildhaft. Foto: pib/Philipp Braitinger

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen und ihre Stadtwerke wollen weg vom Gas, um bei der Wärmegewinnung bis 2040 klimaneutral zu werden. Allerdings gibt es zuvor noch mindestens zwei Probleme zu meistern.















Die Stadt Leinfelden-Echterdingen und ihre Stadtwerke müssen – wie viele andere Kommunen auch – die Wärmewende wuppen. Denn schon vom Jahr 2040 an soll die Wärmegewinnung in Leinfelden-Echterdingen klimaneutral sein. Dieses Ziel hat sich die Stadt gesetzt. „Wenn wir diese Vorgabe umsetzen wollen, kann ich nicht mehr voll auf Gas setzen“, sagt Stadtwerkechef Peter Friedrich. Und setzt nach: „Wir müssen eine 180-Grad-Wende machen“. Wärmepumpen, die mit Geothermie funktionieren, sollten laut Friedrich künftig das Mittel der Wahl sein. „Vorbild ist unser eigenes Gebäude“, erklärt er. Der Stadtwerke-Neubau werde im Winter mit Geothermie beheizt und so im Sommer auch gekühlt. Das sei extrem effizient, betont Friedrich. Kommunale Wärmenetze könnten beispielsweise in Leinfelden im Gebiet zwischen dem Hallenbad und der Ludwig-Uhland-Schule sowie im Neubaugebiet Kaepsele entstehen, in der Historischen Mitte von Echterdingen, sowie in Echterdingen Nord in einem Energiecampus.