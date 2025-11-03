1 Das Holzheizkraftwerk im Scharnhauser Park. Foto: Ines Rudel

Um die Wärmewende auf den Weg zu bringen, sind die Kommunen auf die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. In Esslingen und Ostfildern finden am Dienstag, 4. November, Informationsveranstaltungen zu dem Thema statt. Ziel ist, über den Stand der kommunalen Wärmeplanung zu informieren. Dabei erfahren die Besucher, was sie selbst tun können, um klimafreundlich zu heizen.

Expertinnen und Experten beantworten alle offenen Fragen rund um Gebäudesanierung und Wärmepumpe. In Esslingen findet die Veranstaltung zur Wärmewende ab 18 Uhr im Salemer Pfleghof (Untere Beutau 8 bis 10) statt. Beraterinnen und Berater der Stadtwerke Esslingen informieren über den Ausbau des Fernwärmenetzes in Esslingen. Auf der Website der Stadtwerke erfahren die Esslinger, wann an ihrer Adresse ein Anschluss an die Fernwärme geplant ist.

Eine Expertin der Klimaschutzagentur des Landkreis Esslingen spricht zu Gebäudesanierung und Wärmepumpe. Darüber hinaus informiert die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg über die Vor-Ort-Beratungen für Privatpersonen. In Esslingen werden 100 kostenlose Vor-Ort-Beratungen angeboten. Dabei begutachten Energieberater den Zustand der Immobilien. Eigentümer können online und kostenfrei einen Energiesteckbrief für ihr Gebäude erstellen.

Infomarkt zur Wärmewende in Ostfildern

Der Infomarkt zur Wärmewende in Ostfildern beginnt am 4. November um 18 Uhr im Kubino In den Anlagen in Nellingen. Die Stadt und die Stadtwerke Ostfildern laden zu einem öffentlichen Infomarkt ein. Fachleute geben Einblicke in die kommunale Wärmeplanung, ihre Umsetzung in geeigneten Stadtgebieten sowie in den Ausbau des Wärmenetzes in Nellingen. Danach präsentieren Experten die Themen ihrer Marktstände. Unter anderem werden die kommunale Wärmeplanung und der Klimaschutz in Ostfildern vorgestellt.

Darüber hinaus informieren die Stadtwerke Ostfildern über den ersten Bauabschnitt des Wärmenetzes Nellingen-Nord, die Anschlussmöglichkeiten sowie die weitere Entwicklung. Ergänzend werden die Voruntersuchungen zu einem möglichen Wärmenetz Nellingen-Süd erläutert. Außerdem gibt es Beratung zu Energieeffizienz und Energiesparen im eigenen Zuhause. Mit den Projekten in Nellingen gehen Stadt und Stadtwerke einen weiteren Schritt in Richtung klimaneutrale Wärmeversorgung.