Wärmenetz im Synergiepark: Stadtwerke kooperieren auf bisher einzigartige Weise

1 Der Synergiepark von oben: Hier befinden sich viele große Energieverbraucher, was die Gegend interessant macht für ein Wärmenetz. Foto: Landeshauptstadt Stuttgart

Für Stuttgarts größtes Gewerbegebiet hat sich eine Partnerschaft formiert, die Schule machen könnte. In Kooperation wollen die Stadtwerke hier ein klimafreundliches Wärmenetz bauen und betreiben.











Der Synergiepark in Möhringen/Vaihingen ist Stuttgarts größtes Gewerbegebiet – und es soll noch weiter wachsen. Aus Sicht der Stadt Stuttgart ein idealer Ort, um die Firmen an ein gemeinsames Wärmenetz anzuschließen. In der kommunalen Wärmeplanung, die Mitte Dezember vom Gemeinderat beschlossen werden soll, gehört der Synergiepark deshalb zu den künftigen Gegenden in der Stadt, für die sich ein Wärmenetz anbietet. Momentan heizen die Gewerbetreibenden im Synergiepark hauptsächlich mit Gas.