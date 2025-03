Währung: Euro steigt auf höchsten Stand seit Monaten

1 Der Euro steigt auf höchsten Wert seit November. (Symbolbild) Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Die Aussicht auf Milliardeninvestitionen in Deutschland beflügelt den Euro. Die Entscheidung von Union und SPD stärkt die Währung so weit, dass er die Werte der vergangenen Monate übertrifft.











New York - Der Kurs des Euro ist auf den höchsten Wert seit November gestiegen. Gestützt durch die in Deutschland geschnürten Finanzpakete und die damit verbundene Hoffnung auf mehr Wirtschaftswachstum kletterte die Gemeinschaftswährung am Vormittag über 1,07 US-Dollar.

Im frühen europäischen Geschäft hatte der Euro noch um 1,06 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag auf 1,0557 (Montag: 1,0465) Dollar fest.

In Deutschland haben Union und SPD am Vorabend einen ersten Durchbruch in ihren Sondierungsgesprächen erzielt und ein Finanzpaket von historischem Ausmaß für Verteidigung und Infrastruktur geschnürt. Am Devisenmarkt wurden die Entscheidung euphorisch aufgenommen.

Zudem belastet US-Präsident Donald Trump mit seiner Handels-, Wirtschaft- und Sicherheitspolitik den US-Dollar. Laut Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank, könnte es sogar ein Ziel der US-Regierung sein, den Dollar zu schwächen.