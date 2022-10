1 Mithilfe der Kamerunschafe pflegen Daniel (links) und Dieter Vogel die Wacholderheide Haberschlei. Foto: Horst Rudel

Die Ortsgruppe Bonlanden des Schwäbischen Albvereins kümmert sich seit 65 Jahren um die Wacholderheide Haberschlei. Für ihren Einsatz sind die Ehrenamtlichen kürzlich mit dem Kulturlandschaftspreis 2022 ausgezeichnet worden.















Normalerweise seien die Tiere ziemlich scheu, sagt Daniel Vogel. Zusammen mit seinem Vater Dieter Vogel hat er sich auf den Weg gemacht, um bei seinen 17 Kamerunschafen nach dem Rechten zu schauen. Sie sind das Highlight auf der Wacholderheide Haberschlei im Filderstädter Stadtteil Bonlanden, bereits seit 1957 wird die Heide von der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins gepflegt. Auch die Vogels sind Mitglieder und engagieren sich in besonderer Weise für dieses Naturdenkmal.

Als sich Vater und Sohn den Kamerunschafen nähern, ist von Scheu und Berührungsangst aber keine Spur. Flink kommen die Tiere an den Zaun der Koppel gelaufen und beobachten die Zweibeiner. Beinahe jeder Spaziergänger bleibt kurz stehen und schaut, wie es den Vierbeinern geht. Vor allem für die Patienten der angrenzenden Filder-Klinik seien die Tiere eine Freude, erzählt Daniel Vogel. Und wenn Lämmer auf die Welt kommen, versammeln sich Dutzende Schaulustige am Zaun, um einen Blick auf den Nachwuchs zu erhaschen.

Schafe pflegen die Heide

Doch die Schafe dienen nicht nur als Attraktion, sie haben eine wichtige Aufgabe in dem Naturdenkmal Wacholderheide Haberschlei. Die Tiere fressen unter anderem das hohe Gras weg und verhindern damit, dass die Fläche wild zuwuchert. Sie pflegen also die Landschaft in dem Naturschutzgebiet und ermöglichen es vielen Pflanzenarten zu gedeihen. Das kommt auch der übrigen Tierwelt, vor allem Vögeln und Insekten, zugute.

Dadurch, dass auf dieser Fläche jahrzehntelang Schafe weideten, ist eine einzigartige Kulturlandschaft entstanden. „Die Tiere haben nur das gefressen, was ihnen schmeckt“, sagt der 63-jährige Dieter Vogel, der beim Albverein Bonlanden den Arbeitskreis Natur und Umwelt leitet. „Sie selektieren aus. Dornige Sträucher, wie Brombeeren oder Wacholder, lassen sie stehen.“ Daher kommt übrigens auch der Name der Heide. Aus der kurzgehaltenen Wiese ragen an einigen Stellen hohe Wacholdergewächse empor.

Nachdem der vorherige Schäfer altersbedingt aufgehört hatte, schaffte sich Daniel Vogel 2016 die Kamerunschafe an. Er wollte die Tradition der Schafbeweidung auf diesem etwa vier Hektar großen Areal weiterführen. An diesem Abend befindet sich etwa die Hälfte seiner 38 Kamerunschafe in der Koppel, die ander Hälfte ist im Stall. Auch einige Burenziegen hält Vogel inzwischen.

Dankbar für die Möglichkeit

Was die Schafe nicht fressen wollen und nicht zum Konzept der Kulturlandschaft passt, wird von den Menschen von Hand oder mit der Maschine gerichtet. Regelmäßig gibt es sogenannte Pflegetage, an denen sich die Gruppe trifft und gemeinsam die Landschaft pflegt. Dann werden zum Beispiel Hecken geschnitten, Brombeergestrüpp entfernt und Gras gemäht. Dieter Vogel koordiniert das Ganze. Würden die Ehrenamtlichen nicht so viel Arbeit in das Langzeitprojekt stecken, „dann hätten wir in fünf Jahren ein Gebüsch wie dort“, sagt Dieter Vogel und deutet auf eine wilde Hecke in der Ferne.

Um das zu verhindern, nehmen die Vogels und ihre Albvereinskameraden den enormen Aufwand gerne auf sich. Das Naturdenkmal hat einen besonderen Wert für sie. „Ich bin schon als kleiner Bub immer hier hoch gekommen“, sagt der 34-jährige Junior. Außerdem hat er Spaß an der Arbeit und ist dankbar für die Möglichkeit. „Wo hat man denn im Raum Stuttgart noch eine solche Fläche?“, gibt er zu bedenken. Auch Vater Dieter Vogel, 63, hat schon als Kind viel Zeit auf dem Gelände verbracht, früher sei auf der Kuppe ein Fußballplatz gewesen. Verändert habe sich vieles in den vergangenen Jahrzehnten. „Die Fläche ist viel freier geworden“, erklärt Dieter Vogel. „Das heißt, es kommt Luft rein, es kommt Wärme rein.“ Besonders für wärmeliebende Pflanzen und Tiere sind diese vier Hektar dadurch ein Lebensraum geworden, in dem sie sich gut entwickeln können.

Doch es gibt auch immer wieder Störenfriede, die die Bedeutung dieses Areals nicht verstehen. „Gestern erst war die Polizei da“, sagt Dieter Vogel. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Unbekannte mit einem Feuerzeug den Zaun der Schafskoppel beschädigt hätten. Dadurch sind auch einige Schafe nach draußen gelangt. Auch finden die Ehrenamtlichen immer wieder Müll und Hundehaufen auf dem Gelände, das der Stadt Filderstadt gehört und der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Eine große Bestätigung

Aber ihre Arbeit wird auch belohnt. Zum einen mache es stolz, wenn man mit der Familie durch das Gebiet streift, sieht wie schön das Areal ist, dass die Arbeit nicht vergebens ist. Für Dieter Vogel ist das Gelände ein Stück Heimat. Zum anderen wurde der Albverein vor kurzem mit dem Kulturlandschaftspreis 2022 des Schwäbischen Heimatbundes und des Sparkassenverbandes ausgezeichnet. Dotiert ist der Preis mit 1500 Euro, die in die Pflege der Heide fließen. Damit ist die Bonländer Gruppe eine von sechs Projektgruppen, die dieses Jahr für ihr Engagement geehrt wurden. Das sei auf jeden Fall eine große Bestätigung, sagt Daniel Vogel.

Was ist ein Naturdenkmal?

Naturdenkmal

Unter einem sogenannten Naturdenkmal versteht man sowohl durch die Natur entstandene Einzelgebilde wie Felsen, Bäume oder Höhlen, als auch naturschutzwürdige Flächen bis zu fünf Hektar, wie Wasserflächen, Moore oder Heiden. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt etwa 14 000 Naturdenkmale.

Preis

Der Sparkassenverband Baden-Württemberg und der Schwäbische Heimatbund haben sechs Projekte mit dem Kulturlandschaftspreis 2022 ausgezeichnet. Jeder Hauptpreisträger erhält ein Preisgeld von 1500 Euro. Geehrt wurden Initiativen, die mit ihrem Engagement deutlich machen, dass die Pflege eine generationenübergreifende Aufgabe ist.