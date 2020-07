8.50 Uhr: Wegen einer Signalstörung in der Wendeanlage S-Schwabstraße kam es am Morgen auf allen S-Bahnlinen zu Verspätungen. Nun ist die Störung behoben.

7.54 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung in der Wendeanlage in S-Schwabstraße kommt es derzeit im S-Bahntunnel auf allen Linien zu Verspätungen sowie zu vereinzelten Fahrtausfällen. Die Techniker wurden seitens DB Netz verständigt und sind in Kürze vor Ort. Zur Dauer der Störung liegen noch keine Informationen vor. Ein Update folgt, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.