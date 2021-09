1 S-Bahn in Stuttgart: die VVS macht weiter mit diversen Aktionen für die Nutzung des ÖPNV. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In den Sommerferien und in den zwei Wochen danach konnten VVS-Abonnenten ihre Fahrkarte auch außerhalb des VVS-Gebiets nutzen. Nun gibt es eine weitere Aktion.















Stuttgart - Die VVS-Werbeoffensive für den öffentlichen Nahverkehr geht weiter. Eine neue Aktion richtet sich an Fahrgäste, die gelegentlich fahren. Am Sonntag, 3. Oktober, können alle Erwachsenen im gesamten VVS-Gebiet Bus und Bahn mit einem Kinderticket nutzen. So zahlen sie nur maximal die Hälfte des Fahrpreises, egal wo hin und wie weit sie fahren. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor.

Freimonat für Neueinsteiger

„Mit unserer Marktoffensive in diesem und im nächsten Jahr möchten wir so viel Fahrgäste wie möglich zurückgewinnen und neu vom öffentlichen Nahverkehr begeistern. Deshalb haben wir zahlreiche Aktionen ins Leben gerufen, von denen unsere Kunden profitieren können. So möchten wir den ÖPNV als Rückgrat der Mobilität wieder verstärkt ins Bewusstsein rücken“, erklärt VVS-Geschäftsführer Horst Stammler. Zudem können noch bis zum 1. Oktober Studierende einen Rabatt in Höhe von 40 Euro fürs Studi-Ticket erhalten. Neueinsteiger erhalten einen Freimonat. An den Adventswochenenden soll außerdem das Einzeltagesticket als Gruppentagesticket gelten.