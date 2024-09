VVS-Rider in Leinfelden-Echterdingen: Flexible Alternative zum Linienbus kommt gut an

Flexible Alternative zum Linienbus kommt gut an

VVS-Rider in Leinfelden-Echterdingen

1 Carsten Ruick pendelt mit dem VVS-Rider von seiner Wohnung zur Haltestelle Stadionstraße, von wo es mit der U 6 weiter zu seinem Arbeitsplatz im Stuttgarter Zentrum geht. Foto: / Braitinger

Einen Fahrplan gibt es ebenso wenig wie fixe Haltestellen. Wer innerhalb von Leinfelden und Echterdingen mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, dem bietet der so genannte VVS-Rider, ein Kleinbus mit neun Sitzen, eine Ergänzung zu den Linienbussen. Das Gefährt kann telefonisch oder per App angefordert werden. Der Fahrer nimmt Fahrgäste mit ähnlicher Route auf und bringt sie zu ihren Zielen. Am Donnerstag wurde der zehntausendste Fahrgast von Oberbürgermeister Otto Ruppaner, der Geschäftsführerin Birgit Stoib von der Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH (FMO) und dem VVS-Abteilungsleiter Planung, Thomas Knöller, begrüßt.