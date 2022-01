1 Dieses vom Tonga Meteorological Services veröffentlichte Satellitenbild zeigt einen Vulkanausbruch. Foto: dpa/AAP Image/Tonga Meteorological Services

Ein unterseeischer Vulkanausbruch im Inselstaat Tonga sorgt für Tsunamiwarnungen im Pazifikraum. In Japan kamen bereits kleinere Wellen an, vor größeren wird gewarnt.















Tokio - Ein Vulkanausbruch im Inselstaat Tonga hat einen Tsunami in Japan ausgelöst. Eine 1,2 Meter hohe Flutwelle sei am späten Samstagabend auf der abgelegenen Insel Amami Oshima im Süden des Landes verzeichnet worden, teilte der japanische Wetterdienst mit. An mehreren Orten entlang der Pazifikküste Japans seien zudem kleinere Flutwellen registriert worden.

Der Wetterdienst gab eine Warnung vor bis zu drei Meter hohen Wellen heraus. Der Fernsehsender NHK rief die Bewohner der betroffenen Küstengebiete in einer Sondersendung dazu auf, sich in höher gelegenen Gegenden in Sicherheit zu bringen.

Ein Vulkanausbruch im Inselstaat Tonga im Südpazifik hatte dort am Samstag einen Tsunami ausgelöst. In der Hauptstadt Nuku’alofa wurde eine 1,2 Meter hohe Tsunami-Welle beobachtet. Nach dem Vulkanausbruch waren auch für die Westküste der USA sowie Chile, Fidschi, Vanuatu, Neuseeland und Australien Tsunami-Warnungen herausgegeben worden.