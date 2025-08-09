18-Jähriger angeklagt: Mitschülerin vergewaltigt? Böblinger Klassenfahrt endet vor Gericht

Eine Schulklasse unternimmt im Sommer 2023 eine Abschlussfahrt nach Berlin. Aus Spaß wird bitterer Ernst: Im Hotelzimmer soll ein 18-Jähriger seine Mitschülerin vergewaltigt haben.
Was als heitere, feucht-fröhliche Klassenfahrt einer Oberstufe aus dem Kreis Böblingen nach Berlin begann, endete als traumatisches Erlebnis: Vor gut zwei Jahren soll ein damals 18-Jähriger seine Mitschülerin in seinem Hotelzimmer vergewaltigt haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Dies streitet der Angeklagte ab. Vor Gericht steht Aussage gegen Aussage, und das Jugendschöffengericht benötigt mehr als einen Verhandlungstag, um zu einem Urteil über das Geschehen in dieser schicksalhaften Julinacht in Berlin zu gelangen. Doch eins nach dem anderen.