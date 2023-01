1 Anfang Januar begann vor dem Landgericht Stuttgart der Prozess gegen einen 41-Jährigen. Der Vorwurf lautete auf versuchten Totschlag. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Das Landgericht Stuttgart hat einen Mann aus dem Landkreis Esslingen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der 41-Jährige hatte Anfang Juli seine ehemalige Lebensgefährtin mit Tritten in den Bauch traktiert.















Ein 41-jähriger Mann aus dem Kreis Esslingen muss ins Gefängnis. Die erste große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart sah es als erwiesen an, dass er seine ehemalige Lebensgefährtin Anfang Juli in Esslingen angegriffen und mit Tritten in den Bauch traktiert habe. Der Mann wurde daher nach Angaben von Johannes Steinbach, dem Mediensprecher des Landgerichts, wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der Tatvorwurf hatte auf versuchten Totschlag gelautet. Der Prozess hatte Anfang Januar begonnen. Ursprünglich waren sechs Verhandlungstermine angesetzt gewesen. Doch die Schwurkammer fällte bereits am dritten Tag ihr Urteil. Der Angeklagte hat laut Landgericht Revision eingelegt.