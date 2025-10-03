Vorwürfe gegen Stuttgarter Bar: Dreiste Copycats? Bar aus Madrid prüft rechtliche Mittel

1 Yajaira Malavé und Cristina Bonaga betreiben die Bar Gilda Haus in Madrid. Foto: Gilda Haus

Die spanische Bar Gilda Haus wirft einer Stuttgarter Bar eine Verletzung des Urheberrechts vor. Die Betreiberinnen erreichten sogar Solidaritätsbekundungen aus Stuttgart.











Jeder kennt das berühmte Telekom-Magenta – diese knallige Farbe, die man sofort mit Handyverträgen und Werbespots mit übertrieben fröhlichen Menschen verbindet. 1995 hat die Telekom den Farbton RAL 4010 Magenta als konturlose Farbmarke für Telekommunikationswaren und -Dienstleistungen beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Warum ist die Farbe geschützt? Weil die Telekom irgendwann festgestellt hat, dass sie mit diesem Farbton einen wahnsinnigen Wiedererkennungswert hat.