Der türkische Mafiaboss Sedat Peker enthüllt Kontakte zwischen der Regierung und dem organisierten Verbrechen.

Istanbul - Der Pate sitzt an einem Tisch und schaut in die Kamera, unter seinem offenen Hemd schimmert eine Goldkette, vor ihm liegen Bücher und Papierstapel. So beginnen Videobotschaften des türkischen Mafiabosses Sedat Peker, die Ankara erbeben lassen. Denn was Peker zu sagen hat, ist pures Dynamit – besonders, wenn er vom „sauberen Süleyman“ spricht, dem türkischen Innenminister Süleyman Soylu. In den Videos enthüllt Peker enge Verbindungen zwischen der türkischen Regierung und dem organisierten Verbrechen. Auch im fünften Clip, der am Sonntag verbreitet wurde, spielte der „saubere Süleyman“ eine große Rolle.