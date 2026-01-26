1 Der Eingang des Kunst Turn Forums in Stuttgart (Archivfoto). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Nach den schweren Vorwürfen am Stuttgarter Bundesstützpunkt sind neben Trainern jetzt auch Funktionäre ins Visier geraten. Der dortige Verband wehrt sich.











Der Missbrauchs-Skandal am Stuttgarter Kunstturnforum nimmt noch einmal größere Züge an und erfasst nun auch die Spitze des Deutschen Turner-Bundes. Wie der DTB mitteilte, sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart nach den schwerwiegenden Missbrauchsvorwürfen ausgeweitet worden und richten auch gegen den Verbandspräsidenten Alfons Hölzl und Sportvorstand Thomas Gutekunst. „Der Präsident und der Vorstand des DTB haben das Präsidium hierüber unterrichtet“, teilte der DTB mit.

Der DTB habe seine Anwälte beauftragt, die derzeit vorliegenden Informationen der Staatsanwaltschaft Stuttgart kurzfristig zu prüfen. „Erst auf dieser Grundlage kann der DTB über das weitere Vorgehen entscheiden“, hieß es. Der Verband wies darauf hin, dass für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung gelte. „Die aktuellen Entwicklungen nehmen wir sehr ernst. Der DTB wird die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart selbstverständlich weiterhin unterstützen“, hieß es in der Mitteilung.

Auch Schwäbischer Turnerbund betroffen

Zuvor hatte bereits der Schwäbische Turnerbund (STB) mitgeteilt, dass die Ermittlungen ausgeweitet worden seien und sich auch gegen Funktionsträger des Landesverbandes richteten. „Den Funktionsträgern wird vorgeworfen, ihrer organisatorischen Verantwortung nicht gerecht geworden zu sein“, hieß es in der STB-Mitteilung.

Der Verband wies dies zurück und betonte ebenfalls, dass bis zum Abschluss der Ermittlungen die Unschuldsvermutung gelte. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart äußerte sich am Montagabend auf Anfrage vorerst nicht zu den Ermittlungen.

Turnerinnen werfen vor: „körperlicher und mentaler Missbrauch“

Hintergrund ist, dass kurz vor Weihnachten 2024 etliche Turnerinnen öffentlich die Arbeit am Bundesstützpunkt in Stuttgart angeprangert hatten. Kritisiert wurden unter anderem „systematischer körperlicher und mentaler Missbrauch“ sowie katastrophale Umstände.

Schon Anfang Februar 2025 waren die Vorwürfe ein Fall für die Justiz geworden und Ermittlungen aufgenommen worden. Bisher richteten sich diese allerdings nur gegen Trainer. Als personelle Konsequenzen hatte der STB Trainer von ihren Aufgaben entbunden.