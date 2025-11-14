Bereit für den Advent: Wo in Esslingen Weihnachtsbäume stehen

1 Bereit für die Vorweihnachtszeit: Esslingen stellt die ersten Weihnachtsbäume auf. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen bereitet sich auf die besinnliche Jahreszeit vor: Weihnachtsbäume sollen Bewohnerinnen und Bewohner auf die Adventszeit einstimmen. Wo genau sollen diese stehen?











Lebkuchen, Glühwein, Geschenke und vielleicht sogar Schnee: Es dauert nicht mehr lange, bis die womöglich schönste Zeit des Jahres beginnt. Allmählich sieht man auch in Esslingen bunte Lichter und weihnachtliche Dekorationen, die fleißig Vorfreude versprühen. Dabei hilft auch die Stadtverwaltung mit, indem sie zum Beispiel Weihnachtsbäume in der Öffentlichkeit aufstellt.

Den Auftakt der festlichen Aktion bilden nach Angaben der Stadt zwei zentrale Plätze in der Innenstadt. Der erste Weihnachtsbaum wurde am vergangenen Dienstag, 11. November, auf dem Bahnhofplatz aufgestellt, wo er die zahlreichen Zugpassagiere begrüßt. Einen Tag später, am Mittwoch, 12. November, folgte der Baum auf dem historischen Rathausplatz, auf dem ab Ende des Monats auch der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt aufgebaut wird.

Weihnachtsbäume auch in den Esslinger Stadtteilen

In den anderen Stadtteilen will die Verwaltung ebenfalls auf die anstehende Adventszeit einstimmen. Am Montag, 17., und Dienstag, 18. November, dürfen sich Bewohnerinnen und Bewohner an folgenden Orten auf weihnachtliche Atmosphäre freuen:

In Berkheim am dortigen Rathaus

am dortigen Rathaus In der Ortsmitte in Hegensberg

An der Kirche in Mettingen

In Oberesslingen an der Ecke Schorndorfer Straße/Hirschlandstraße

an der Ecke Schorndorfer Straße/Hirschlandstraße Am Kreisel zwischen Wäldenbronn und Hohenkreuz

und In Zell in der Ortsmitte auf der Bachstraße

in der Ortsmitte auf der Bachstraße Vor dem Siedlerheim in Sirnau

Laut der Stadtverwaltung sind diese Standorte bereits seit vielen Jahren festgelegt und werden jährlich aufs Neue bespielt.