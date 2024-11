Vorweihnacht im Kreis Esslingen: „Ja, is denn heut scho Weihnachten?“

1 Am EsslingerAltstadtring hat die Adventszeit mit Lichterglanz und Funkelglitzer bereits Anfang November begonnen. Foto: /Ines Rudel

Mit vorweihnachtlicher Lichter-Deko und den entsprechenden Veranstaltungen kann man offensichtlich auch im Landkreis Esslingen nicht früh genug anfangen.











Kaum dass der November angefangen hatte, war die Deko da – und leuchtet seither den Auto-, Roller-, Radfahrern und Fußgängern den Weg durchs Dunkel des Esslinger Altstadtrings. Während sich die einen am vorzeitigen Glitzern und Funkeln erfreuen, schütteln andere fassungslos den Kopf. Dabei ist der Vorweihnachtsschmuck-Fan mit seinem Frühstart keineswegs alleine: Schließlich wollen die vielen Termine alle im Kalender untergebracht werden.

So findet der handwerkliche Weihnachtsmarkt im Alten Rathaus in Kemnat bereits an diesem Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr statt. Der Abend der 1000 Lichter steigt dann nur ein paar Tage später, am Freitag, 22. November, zwischen 17 und 21 Uhr in der Wendlinger Innenstadt und im Neckarspinnerei-Quartier. Bereits am 15. November beginnt die Hüttengaudi-Zeit am Kirchheimer Rossmarkt. Vorweihnachtsmarkt-Feeling gibt es dort montags bis freitags von 16 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 22 Uhr.