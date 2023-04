1 Diese Herren, geschaffen von Guido Messer, spenden immerzu Applaus – ganz egal, wer in der Filderhalle in Leinfelden gerade auftritt. Foto: Horst Rudel

Das Bündnis „Solidarität statt Hetze" versucht weiter, den Auftritt des umstrittenen Schweizer Redners in der Leinfelder Filderhalle doch noch zu verhindern.















Ralf Berti, Mitglied des Bündnisses „Solidarität statt Hetze“, gibt nicht auf. Er hat sich mit einem Schreiben an Roland Klenk, den Oberbürgermeister der Stadt Leinfelden-Echterdingen und die Kommunalpolitik gewandt. Das Bündnis will auf „neue Recherchen und neueste Entwicklungen hinweisen“ sagt Berti unserer Zeitung. Und erklärt: „Alles was ich hier geschrieben habe, kann ich auch belegen.“ Das Ziel: Den für 12. Mai geplanten Auftritt des umstrittenen Historikers und Publizisten Daniele Ganser in der Leinfelder Filderhalle doch noch zu verhindern. Der Schweizer will dort über die Frage „Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen?“sprechen.