Vortrag über Medienkonsum: Expertin: Gefährliche Inhalte dürfen gar nicht erst an Kinder gelangen

Kontrollen bei Techno-Festival Verbotene Betäubungsmittel und andere Delikte an der Messe Stuttgart

Bei einem Technofestival an der Messe Stuttgart in Echterdingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei am Wochenende ausgiebige Kontrollen durchgeführt. Die Veranstaltung verlief insgesamt friedlich, einige Anzeigen gab es aber dennoch.