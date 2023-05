1 Der G-Punkt der Frau wird auch als „weibliche Prostata“ bezeichnet. Foto: imago/Panthermedia/Antonio Guillem

Noch heute ein Tabuthema? Vor 20 Jahren hat die Amerikanerin Deborah Sundahl ein Buch über den G-Punkt und weibliche Ejakulation veröffentlicht. Nun kommt die Autorin nach Stuttgart.















Einerseits berufen sich viele Expertinnen und Experten auf ihr Werk, andererseits ist das Thema in vielen Köpfen immer noch tabu: Die US-Amerikanerin Deborah Sundahl hat vor genau 20 Jahren das Buch „Female Ejaculation and the G-spot“ veröffentlicht, also ein Werk über weibliche Ejakulation und den G-Punkt.

Inzwischen ist sie über 70 Jahre alt, hält aber immer noch regelmäßig Vorträge oder Seminare. Und am Freitag, 19. Mai, kommt die Pionierin nach Stuttgart. Um 19 Uhr hält sie einen Vortrag (auf Englisch) in der sogenannten Boutique Erotique Frau Blum in Stuttgart-West.

Was bedeutet weibliche Ejakulation?

Es soll an dem Abend unter anderem um aktuelle wissenschaftliche Studien gehen, um die Frage, wo sich der G-Punkt befindet, wie dort ein Orgasmus möglich ist – und was sich hinter weiblicher Ejakulation verbirgt. Außerdem will sich Deborah Sundahl mit dem Publikum austauschen.

Der Vortrag ist offen für alle Geschlechter. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Tickets können auf der Website von Frau Blum reserviert werden.