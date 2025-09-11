Vorstandschef des VfB Stuttgart: Was macht der VfB mit den Woltemade-Millionen, Herr Wehrle?
1
Der Stuttgarter Vorstandschef Alexander Wehrle sieht den VfB gut aufgestellt. Foto: Pressefoto Baumann

Der Vorstandsvorsitzende äußert sich zu den zurückliegenden Transferaktivitäten des VfB und zu möglichen Nachverpflichtungen im Winter.

Hinter dem VfB Stuttgart liegt eine Transferperiode, die der Verein in dieser Form noch nicht erlebt hat. Vor dem ersten Bundesliga-Spiel nach Schließung des Wechselfensters beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Liveticker) spricht der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle über den Rekord-Abgang von Nick Woltemade, die Lücke der Bundesliga zur englischen Premier League – und die Perspektiven der eigenen Nachwuchsspieler.

