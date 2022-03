1 Rouven Kasper arbeitet nach Jahren der beruflichen Wanderschaft jetzt als Marketingchef für seinen Heimatverein – den VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Seit Jahresbeginn arbeitet Rouven Kasper als Marketingvorstand des VfB Stuttgart. Der 40-Jährige gilt als Macher und will die etwas angestaubte Marke aufpolieren.















Link kopiert

Seine Mutter hat tief in der Erinnerungskiste gekramt, als sich Rouven Kasper zum Familienbesuch im vergangenen Dezember ankündigte. Mit seiner Frau und den zwei Kindern schaute er mal wieder in Illingen vorbei, einem Örtchen zwischen Mühlacker und Vaihingen/Enz. Hier ist der 40-Jährige aufgewachsen, und von dort hat es ihn in die weite Fußballwelt hinausgezogen. Nicht als Spieler, sondern als Marketingexperte. Als jemand, der das Spiel nicht auf dem Rasen weiterentwickelt, aber als jemand, der die Kommerzialisierung eines Clubs vorantreibt und so durch den Geldkreislauf mit für den Erfolg sorgt.