Vorstand des VfB Stuttgart: Rouven Kasper nach München – wie der VfB die Suche nach einem Nachfolger angeht

Rouven Kasper nach München – wie der VfB die Suche nach einem Nachfolger angeht

1 Rouven Kasper zeigt sich vor dem neuen Schriftzug des VfB Stuttgart. Doch nun geht der Marketingvorstand zum FC Bayern. Foto: Baumann

Der Pokalsieger braucht einen neuen Marketingvorstand. Das Profil ist erstellt, nachdem sich der Aufsichtsrat der VfB AG schnell mit den Bayern geeinigt hat.











Die Marke erstrahlt in neuem Glanz. Mit einer eigenen Designsprache, wie es in Fachkreisen heißt, die auch für die Werte des VfB Stuttgart steht. „VfB 1893“ – das soll sich ab sofort in den Köpfen der Partner und Fans festsetzen. In einer eigens entwickelten Schrift gibt es diesen frisch vorgestellten Markenauftritt. „Concordia“ – inspiriert aus dem Vereinsarchiv des Fußball-Bundesligisten. Das original Emaille-Schild des ehemaligen Bad Cannstatter Hotels Concordia diente als Vorlage. Dort schlossen sich die beiden VfB-Vorgängervereine zum Verein für Bewegungsspiele 1893 zusammen.