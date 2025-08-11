Vorstand des VfB Stuttgart: FC Bayern lockt nun auch den Marketingchef des VfB

FC Bayern lockt nun auch den Marketingchef des VfB

1 Der Marketingvorstand Rouven Kasper plaudert beim Saisonopening über die Strahlkraft des VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Der Rekordmeister hat offenbar nicht nur den Stürmer Nick Woltemade im Visier, sondern auch eine Stuttgarter Führungskraft: Rouven Kasper.











Noch am vergangenen Samstagmittag hat Rouven Kasper den Auftritt mit den Vorstandskollegen beim Saisonopening des VfB Stuttgart genossen. Der Marketingchef sprach über die Strahlkraft des Pokalsiegers und wie beeindruckend es sei, das weiß-rote Fanmeer von der Bühne aus auf der Mercedesstraße zu sehen. An seiner Seite: der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle sowie der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.