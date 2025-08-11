Vorstand des VfB Stuttgart: FC Bayern lockt nun auch den Marketingchef des VfB
1
Der Marketingvorstand Rouven Kasper plaudert beim Saisonopening über die Strahlkraft des VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Der Rekordmeister hat offenbar nicht nur den Stürmer Nick Woltemade im Visier, sondern auch eine Stuttgarter Führungskraft: Rouven Kasper.

Noch am vergangenen Samstagmittag hat Rouven Kasper den Auftritt mit den Vorstandskollegen beim Saisonopening des VfB Stuttgart genossen. Der Marketingchef sprach über die Strahlkraft des Pokalsiegers und wie beeindruckend es sei, das weiß-rote Fanmeer von der Bühne aus auf der Mercedesstraße zu sehen. An seiner Seite: der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle sowie der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.