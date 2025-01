Vorschläge zur Stärkung des Esslinger Einzelhandels: CDU regt neues Parkhaus an

Veranstaltung zur Flandernhöhe in Esslingen Architects for Future fordern Erhalt alter Hochschulgebäude

Die Architects for Future nehmen die Pläne für das alte Hochschulgelände auf der Flandernhöhe in Esslingen unter die Lupe. Dort soll ein neues Wohnquartier entstehen. Die Gruppe fordert, dass alte Gebäudesubstanz erhalten bleibt. Bei einer Veranstaltung am 28. Januar lädt sie zu einem Rundgang mit Diskussion vor Ort ein.