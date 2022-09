1 In den unteren Handball-Ligen klebt bald wieder Harz an den Händen. Foto: Avanti/Ralf Poller

Die Mannschaften aus dem Esslinger Raum setzten sich vor dem Saisonbeginn teils bescheidene Ziele. So will Hegensberg/Liebersbronn II in der Bezirksliga auf Sicherheit spielen und der TV Altbach im Mittelfeld landen. Die Wolfschlugener wollen von sich derweil eine Steigerung sehen.















Die Bezirksligahandballer des TSV Wolfschlugen II haben am vergangenen Sonntag schon vorgelegt. Sie starteten allerdings mit einer Niederlage in die neue Spielzeit. Für viele Mannschaften im Bezirk Esslingen-Teck geht es mit der neuen Saison jetzt am Wochenende los , die übrigen Teams folgen dann eine Woche später.