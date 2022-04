1 Einige spannende Spiele stehen am Wochenende an. Foto: dpa

In der Fußball-Kreisliga A muss Aichwalds Coach Jan Singer hoffen, dass die Spieler am Tag vor der Partie in Denkendorf nicht zu arg feiern.















Link kopiert

Es ist ein personeller Engpass der besonderen Art, der dem ASV Aichwald am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A drohen könnte. Spieler Nico Späth heiratet, und viele Teamkollegen sind eingeladen. Wie spielbereit ist die Mannschaft, wenn sie am Folgetag auf den TSV Denkendorf trifft? Außerdem gibt es in der Kreisliga B beim FV Plochingen II und dem TB Ruit offenbar unterschiedliche Einschätzungen, wie entscheidend die bevorstehende Partie ist.