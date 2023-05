17 Manche Szenen wirken wie aus den Ego-Shooter-Spielen. Foto: BR/Claudia Milutinov

Bei Sonnenaufgang, kurz vor Dienstende, fährt ein Streifenwagen hinter einem alten Daimler her. Ein Licht ist defekt. Sie entschließen sich, den Wagen beziehungsweise den Fahrer zu kontrollieren. Während der ältere Polizist im Wagen sitzen bleibt, geht die junge Kollegin raus und spricht den Mann am Steuer an. Der greift zur Waffe und erschießt sie. Einen kryptischen Hinweis kann die Beamtin noch hinterlassen, der die Münchner Polizei elektrisiert: Sie hat Kollegen im Wagen erkennen können. Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr ermitteln in ihrem 93. Fall „Game over“ in einem Mordfall, der sie auch emotional schwer belastet.

Batic und Leitmayr tauchen in die Welt des E-Sports ein

Schlimmer geht immer. Nicht nur saßen in dem Wagen vermutlich Polizisten und streckten die Kollegin nieder. Batic und Leitmayr nehmen eine Spur auf, die sie in eine ihnen bis dato unbekannte Welt führt: in die der Computer-Gamer, des E-Sports. Das stellt sie vor Herausforderungen. Nicht nur der Technik und ihres Nichtverstehens wegen: „Leute schauen anderen Leuten dabei zu, wie sie auf den Bildschirm starren“, fasst Leitmayr den Sport zusammen. Es kommt heraus, dass es sogar eine Gruppe Polizisten gibt, die als Team in dieser Parallelwelt virtuell wild umherballert.

Der „Tatort“ hat Tempo. Die Zweiflerfrage, ob das junge Thema Gaming bei den beiden ergrauten Herren richtig angesiedelt ist, verbietet sich schon nach wenigen Minuten. In hohem Tempo, teilweise erinnern die Verfolgungen der Verdächtigen an Jagden aus Ballerspielen wie „Counterstrike“ und dergleichen, stellen sie sich der Herausforderung. Als zweite Ebene kommt die Geschichte um den neuen Star der Gamer-Szene, Oskar Weber (Yuri Völsch) hilft ihnen, Polizisten in der Gamer-Szene zu identifizieren. An seiner Person wird erzählt, wie Gaming zur Sucht werden kann und eine Familie spaltet.

Die Handlung des heutigen „Tatorts“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr)

Miroslav Nemec (Ivo Batic)

Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer)

Oskar Weber (Yuri Völsch)

Patrick Weber (Oliver Wnuk)

Ursula Weber (Marie Burchard)

Torben Seufert (Jan Bülow)

Verena Hetsch (Lea van Acken)

Lena Wagensonner (Xenia Benevolsenskaya)

