10 Kriminalhauptkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk, li.) ist nicht begeistert von der Liebe des Kriminalkommissars Karl Rogov (Frank Leo Schröder, re.) zu fleischlichem Fast Food, sie ermitteln aber ganz gut gemeinsam. Szene aus dem „Polizeiruf 110: Der Gott des Bankrotts“ am Sonntag (5. Februar 2023) um 20.15 Uhr in der ARD. Foto: rbb/Volker Roloff

Mit windigen Insolvenzverwaltern und Pilgern auf dem Jakobsweg hat es „Polizeiruf“-Kommissar Vincent Ross aus Frankfurt/Oder zu tun. Er holt sich beim aktuellen Fall „Der Gott des Bankrotts“ Hilfe beim örtlichen Polizisten.















Das Drama „Der Gott des Gemetzels“ ist ein sehr erfolgreiches Theaterstück von Yasmina Reza. Darin streiten zwei Elternpaare eloquent über Erziehung, das Leben im Allgemeinen und Besonderen. Warum sich der „Polizeiruf 110“ aus Frankfurt/Oder den Titel für die neue Folge „Der Gott des Bankrotts“ ausgeliehen hat, erschließt sich nicht so recht, abgesehen davon, dass er gut klingt. Immerhin auch wortgewaltig ist da auch der Rechtsmediziner Marian Kaminski (Tomek Nowicki).

Er ist davon genervt, dass Karl Rogov (Frank Leo Schröder), ein Polizist aus dem Dorf, mitarbeiten darf. Als der ihn dauernd bei der Arbeit stört, knurrt er: „der Letzte, der hier eine Leiche gefunden hat, war ein Dackel. Soll ich ihm auch alle 20 Minuten Bericht erstatten?“.

Zu untersuchen hat der Pathologe den Pilger Antoni Mazur, der erschossen in einer Kiesgrube liegt. Die Spur führt zu einem windigen Insolvenzverwalter, dessen Tochter in Antonis Pilgergruppe mit auf Jakobsweg-Wanderschaft ist. Auch nachdem Vincent Ross’ (André Kaczmarczyk) Kollege Adam Raczek in der letzten Folge hingeschmissen hat, bekommt der opulente Sonnenbrillen tragende Kriminalhauptkommissar es wieder mit einem knarzigen Typen zu tun, jetzt mit diesem Polizisten Rogov. Dem zeigt Ross, wie psychologisch versiert und feinfühlig er unterwegs ist.

Mephistophelische Figur

Auch wenn’s mit der Spannung im Mittelteil von Mike Bäumls Drehbuch hapert (Regie: Felix Karolus): die Bösewichtsperson in dieser Folge hat schier mephistophelische Züge. Und ohne zu viel zu erraten – der Luftballon, dem Vincent Ross einmal so nachdenklich hinterherblickt, das ist nicht nur einfach eine hübsch gefilmte Szene.

Polizeiruf 110: Der Gott des Bankrotts: ARD, Sonntag, 20.15 Uhr

Kriminalhauptkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk)

Karl Rogov (Frank Leo Schröder)

Udo Schick (Bernhard Schir)

Jonathan Hüter (Godehard Giese(

Maria Schick (Anna-Maria Bednarzik)

Klaudiusz Mazur (Roman Wieslaw Zanowicz)

Lina Mazur (Katrin Heller)

Antoni Mazur (Frank Jendrzytza)

Juliane Mai (Imke Büchel)

Caroline Mai (Maj-Britt Klenke)

Yegor Melnik (Sebastian Anton)

Rechtsmediziner Marian Kaminski (Tomek Nowicki)

Komisarz Wiktor Krol (Klaudiusz Kaufmann)

Info

Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Polizeiruf 110“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Polizeiruf 110“ nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden. Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Polizeiruf 110“ auch als Livestream. Hier geht es zur Mediathek