1 Beide Teams wollen hoch hinaus. Das Duell zwischen dem TV Unterboihingen und dem ASV Aichwald, hier vom Mai, dürfte wieder ein Spitzenspiel werden. Foto: /Herbert Rudel

Es gibt gleich eine ganze Reihe von Aufstiegskandidaten. Doch manchen Mannschaften traut die Konkurrenz mehr zu als sie sich selbst. Einige Teams müssen sich zunächst in der Liga orientieren.















Selten war die Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, so ausgeglichen, wie in der bevorstehenden Saison. Zumindest auf dem Papier. Denn einige Teams, die von anderen als mögliche Meister und Aufsteiger betrachtet werden, sehen sich selbst in einer ganz anderen Rolle. Vielleicht ist etwas dran an deren Bedenken, vielleicht wird auch nur tief gestapelt. Auch wenn Mannschaften wie der VfB Reichenbach oder der TV Hochdorf eigentlich nach langer Zeit nur zurück in altbekannte Gefilde gekehrt sind, müssen sie sich neu orientieren. Das Gleiche gilt für den TV Nellingen. Dass der Absteiger nun in einer neuen Klasse aufläuft, wird durch den Umstand verschärft, dass nahezu die komplette Mannschaft ausgetauscht wurde. Die Nellinger treffen auf Kreisliga-A-Stammmannschaften wie den TSV RSK Esslingen und ständige Aufstiegsaspiranten wie den ASV Aichwald. Was birgt diese Saison? Welche Überraschungen hält sie bereit? Fakt ist: Aus fußballerischer Sicht wird es für die Zuschauerinnen und Zuschauer einige interessante Begegnungen geben.