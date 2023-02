1 Viel Asphalt, wenig Grün: Der üppige Vorplatz des Fellbacher Kombibads F3 erhält sechs weitere hochstämmige Laubbäume. die Stadt investiert hierfür 85 000 Euro. Foto: Dirk Herrmann

Der weitläufige Bereich vor dem Freibad erhält sechs weitere Baumbeete. Diese sollen in der Sommerhitze den Besuchern besseren Sonnenschutz bieten.















Der Zuspruch am vergangenen Wochenende war, wie sich am gut gefüllten Parkplatz wie auch dem Getümmel in den Becken erkennen ließ, recht imposant im Fellbacher Kombibad F3. Die Coronadelle scheint überwunden. Im nächsten Sommer allerdings dürfte es noch deutlich voller werden, jedenfalls im Freibadbereich, wenn man an die zunehmend wärmeren Temperaturen auch im vorderen Remstal denkt. Die nächste Hitzeperiode mit 35 Grad und mehr kommt unweigerlich.

Wie eine Aufmarschfläche fürs Militär

Lange Schlangen vor den Kassen sind dann unvermeidlich – wobei die Anstehenden genügend Staufläche haben auf diesem riesigen Vorplatz. Einheimische wie Auswärtige rätseln gerne, warum die Architekten den Zugangsbereich zum Badetempel dermaßen als „sagenhafte Tiefe des Raumes“ angelegt haben. Statt naturnaher Gestaltung öffentlicher Bereiche setze die Stadt auf „sinnlos gepflasterten Flächen wie beim F3“, heißt es öfter. Ulrich Lenk, den Fraktionschef der Freien Wähler/Freien Demokraten, erinnerte die Riesenfläche bereits vor vier Jahren an „eine Aufmarschfläche fürs Militär“, eine Art Exerzierplatz also. Das ganze Areal sei „tot und steril“ befand Lenk und forderte, dort „ein paar Bäume“ einzupflanzen.

Ähnlich argumentierte im Frühjahr 2021 dann auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und verwies insbesondere auf die „heißen Sommer der letzten Jahre“. Gerade der Eingangsbereich des F3 mit seiner Pflasterung mache an Tagen mit besonders hohen Temperaturen den wartenden Freibadgästen schwer zu schaffen. „Während dieser Zeit stehen die Besucher ungeschützt in der prallen Sonne und sind dem Wärmestau ausgeliefert“, erläuterten Fraktionschefin Agata Ilmurzynska und Stadträtin Nadine Gothe.

Asphalt, Wasserspiel, Bänke

Die Anregungen der Fraktion wie auch diverser weiterer Bürger, den Platz ökologisch aufzuwerten und mit mehr Schatten zu versorgen, wird die Stadtverwaltung demnächst nachkommen. Die Fläche vor dem Fellbacher Familienbad F3 biete gerade in den Sommermonaten wenig Schatten, räumen die Rathaus-Verantwortlichen ein. Derzeit grenzen zwar eine Baumreihe und Hecken den Platz im Süden und Osten ab. „Doch die Fläche vor dem Bad wird bestimmt durch Asphalt, einem Wasserspiel und Bänken.“ Besucher erkennen auf dem Weg zum Bad die drei bisherigen, einzelnen trapezförmigen Baumbeete, die auf dem weitläufigen Areal nahe des südlich gelegenen Freibadeingangs installiert wurden.

Dieses Trio wird nun in den kommenden Wochen durch ein Sextett ergänzt. In den neuen sechs großzügigen Beeten sollen standortgerechte, zukunftsfähige und klimaresiliente Baumarten zusammen mit begleitendem, insektenfreundlichem Grün Platz finden. Angedacht ist die Pflanzung von hochstämmigen Laubbäumen, die auch hohe Temperaturen vertragen können. Die jeweils rund 25 Quadratmeter umfassenden Beete werden aus dem Asphalt ausgeschnitten, bis zu zwei Meter tief ausgebaggert und danach mit einer Stahlkante abgegrenzt.

Baumpflanzaktion kostet 85 000 Euro

Die Bauarbeiten beginnen Ende Februar. Da das aufwendige Verfahren allerdings etwas Zeit benötigt, wird die rund 85 000 Euro teure Baumpflanzaktion voraussichtlich erst im Laufe des Aprils abgeschlossen sein.