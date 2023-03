Vorlesefriseur in Ostfildern

1 So viel muss weg: Die zehnjährige Marie las aus dem Buch „Die Schule der magischen Tiere“ vor, während ihr Danny Beuerbach einen Haarschnitt verpasste. Foto: /Petra Bail

Bei der „Nacht der Bibliotheken“ in Ostfildern kümmert sich der Vorlesefriseur Danny Beuerbach um die Haare der Bücherfreunde. Besucher, die aus ihrem Lieblingsbuch vorlasen, bekamen einen kostenlosen Haarschnitt.















Wer nicht da war, hat etwas verpasst. Im Rahmen der „Nacht der Bibliotheken“ hatten die Bibliotheksleiterin Heike Schepp und ihre Kolleginnen ein tolles Programm in der Stadtbücherei Ostfildern zusammengestellt, das von 17 bis 22 Uhr viel Publikum in den Lesetempel lockte. Der Bücherflohmarkt wurde fleißig durchstöbert, Gamen mit VR-Brille war in der mystisch blau beleuchteten Gaming Zone angesagt und viele machten es sich mit einem prickelnden Cocktail und einem Buch auf einem Sitz gemütlich. Der Hit war aber eindeutig Danny Beuerbach, der „magische Vorlesefriseur“ aus München.