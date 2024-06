Vorläufige Ergebnisse der Europawahl 2024: Stimmen im Kreis Esslingen wandern nach rechts

1 Ähnlich wie im Bund haben auch im Kreis Esslingen CDU und AfD höhere Stimmanteile bei der Europawahl. Foto: dpa/Sina Schuldt

Dem Bundestrend entsprechend haben auch im Kreis Esslingen viele Wählerinnen und Wähler bei der Europawahl konservativer gewählt als 2019. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge haben CDU und AfD Stimmanteile gewonnen. Es gibt aber auch Unterschiede.











Der Kreis Esslingen macht mit Blick auf die Wählerbewegungen bei der Europawahl keine Ausnahme. Den vorläufigen Ergebnissen vom Montag zufolge haben CDU (plus 2,2 Prozent) und AfD (plus 3,5 Prozent) im Vergleich zur vorangegangenen Wahl für das europäische Parlament Stimmengewinne zu verzeichnen. Auch die sozialliberale Kleinpartei Volt hat in der Wählergunst zugelegt (plus 1,54 Prozent), während vor allem die Grünen Stimmen verloren haben (minus 8,6 Prozent), ebenso die SPD (minus 1,8 Prozent). In der Gesamtauswertung sind die Grünen entgegen des deutschlandweiten Trends allerdings immer noch zweitstärkste Partei mit einem Stimmanteil von 14,6 Prozent vor der AfD (13,1 Prozent), die sie im Bund schon überholt hat. Stärkste Kraft ist nach wie vor die CDU, knapp jeder dritte Wähler aus dem Kreis Esslingen hat sein Kreuz auf dem Europawahlstimmzettel bei der Union gesetzt (32,0 Prozent).

Viertstärkste Kraft ist die SPD (11,9 Prozent), gefolgt von FDP (7,3 Prozent), Freien Wählern (5,1 Prozent) und dem neuen Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW, 4,1 Prozent) sowie der sozialliberalen Kleinpartei Volt (2,1 Prozent).

Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zu 2019 gestiegen von 66,2 auf 68,1 Prozent. Etwa 251 400 Personen haben ihre Stimme abgegeben.